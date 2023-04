Torino, investimenti da Europa: speso in un anno più di Inter, Milan, Lazio e Roma (Di martedì 18 aprile 2023) Cinquanta milioni e novecento mila euro. Nelle recenti tre sessioni di mercato, ovvero nell'ultimo anno, il Torino ha speso quasi cinquantuno milioni per l'acquisto di nuovi calciatori. Un volume di ... Leggi su gazzetta (Di martedì 18 aprile 2023) Cinquanta milioni e novecento mila euro. Nelle recenti tre sessioni di mercato, ovvero nell'ultimo, ilhaquasi cinquantuno milioni per l'acquisto di nuovi calciatori. Un volume di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Torino, investimenti da Europa: speso in un anno più di Inter, Milan, Lazio e Roma: Torino, investimenti da Europa:… - Ancelotti_Fan : RT @Gazzetta_it: Torino, investimenti da Europa: spesi in un anno 50,9 milioni, più di Inter, Milan, Lazio e Roma - Gazzetta_it : Torino, investimenti da Europa: spesi in un anno 50,9 milioni, più di Inter, Milan, Lazio e Roma - CarloAlbertoGa4 : ???? Buongiorno da Zeroazero ?? #Juventus: la strategia per annullare il -15 ???? #Torino: investimenti da Europa… - diegofornero : Partendo da questo presupposto, mi chiedessero: “hai X risorse per il #Torino, come vuoi investirle?”, in questo mo… -