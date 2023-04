Top Gun 3: l'idea originale di Tony Scott per il sequel verrà riutilizzata da Tom Cruise? (Di martedì 18 aprile 2023) Le premesse del sequel di Top Gun concepite inizialmente dal compianto Tony Scott sono state del tutto ignorate da Top Gun: Maverick. Prima del via libera a Top Gun: Maverick, il regista del film originale del 1986 Tony Scott aveva concepito un eventuale sequel del film cult che si sarebbe dovuto focalizzare sulla guerra combattuta con i droni. Tony Scott è morto tragicamente prima di poter realizzare il sequel, ma aveva avuto un'idea molto interessante e soprattutto moderna. Scott disse che il suo sequel si sarebbe "concentrato su una nuova era di guerra aerea in cui i piloti avrebbero controllato a distanza gli aerei senza pilota" e che "era stato ispirato da un ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 aprile 2023) Le premesse deldi Top Gun concepite inizialmente dal compiantosono state del tutto ignorate da Top Gun: Maverick. Prima del via libera a Top Gun: Maverick, il regista del filmdel 1986aveva concepito un eventualedel film cult che si sarebbe dovuto focalizzare sulla guerra combattuta con i droni.è morto tragicamente prima di poter realizzare il, ma aveva avuto un'molto interessante e soprattutto moderna.disse che il suosi sarebbe "concentrato su una nuova era di guerra aerea in cui i piloti avrebbero controllato a distanza gli aerei senza pilota" e che "era stato ispirato da un ...

