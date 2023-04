Tonnellate di rifiuti speciali interrati nell’area protetta del Parco del Vesuvio. Nove arresti (Di martedì 18 aprile 2023) Decine di Tonnellate di rifiuti speciali, ma non classificati come tali per abbattere i costi di trattamento e smaltimento, interrati in terreni agricoli (noccioleti e frutteti); uno dei siti d’interramento ricade addirittura all’interno del territorio dell’area protetta del Parco Nazionale del Vesuvio. Per tutto questo i militari della Compagnia Carabinieri di Torre Annunziata e del Reparto Carabinieri “Parco” di San Sebastiano al Vesuvio hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di 9 persone, gravemente indiziate di traffico illecito di rifiuti. L’attività di indagine è cominciata a gennaio 2021 a seguito di verifiche effettuate su un’impresa di smaltimento ... Leggi su ildenaro (Di martedì 18 aprile 2023) Decine didi, ma non classificati come tali per abbattere i costi di trattamento e smaltimento,in terreni agricoli (noccioleti e frutteti); uno dei siti d’interramento ricade addirittura all’interno del territorio dell’areadelNazionale del. Per tutto questo i militari della Compagnia Carabinieri di Torre Annunziata e del Reparto Carabinieri “” di San Sebastiano alhanno dato esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di 9 persone, gravemente indiziate di traffico illecito di. L’attività di indagine è cominciata a gennaio 2021 a seguito di verifiche effettuate su un’impresa di smaltimento ...

