Tonnellate di rifiuti sotterrati nel parco del Vesuvio, 9 arresti (Di martedì 18 aprile 2023) I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e del reparto “parco” di San Sebastiano al Vesuvio hanno arrestato 9 persone per traffico illecito di rifiuti, sequestrato due impianti di trattamento dei rifiuti, sette autocarri e due pale meccaniche. Nell’indagine, iniziata nel gennaio 2021, è emersa la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 18 aprile 2023) I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e del reparto “” di San Sebastiano alhanno arrestato 9 persone per traffico illecito di, sequestrato due impianti di trattamento dei, sette autocarri e due pale meccaniche. Nell’indagine, iniziata nel gennaio 2021, è emersa la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Decine di tonnellate di rifiuti tossici (tra cui amianto, idrocarburi e IPA) seppellite nei noccioleti e frutteti a… - raffaellapaita : Ricapitoliamo: 900 tonnellate di rifiuti trasportati per 1300 km ad Amsterdam per la combustione in un termovaloriz… - Dome689 : RT @fanpage: Decine di tonnellate di rifiuti tossici (tra cui amianto, idrocarburi e IPA) seppellite nei noccioleti e frutteti anche nell'a… - Marinamas : RT @fanpage: Decine di tonnellate di rifiuti tossici (tra cui amianto, idrocarburi e IPA) seppellite nei noccioleti e frutteti anche nell'a… - teleischia : NAPOLI. TONNELLATE DI RIFIUTI SOTTERRATE NEI CAMPI AGRICOLI E NEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO. CARABINIERI ESEGUONO… -