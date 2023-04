Toni Servillo, malore sul palco in teatro a Parigi: “Portato in ospedale, sta bene” (Di martedì 18 aprile 2023) malore per Toni Servillo a Parigi, mentre era in scena al teatro dell’Odeon, impegnato ne “Le voci di Dante”. L’attore italiano stava interpretando un testo dello scrittore napoletano Giuseppe Montesano e lo show era esaurito. Servillo all’improvviso si è accasciato al suolo ed è caduto sbattendo la testa contro il leggio. Lo spettacolo è stato interrotto dapprima per prestare i primi soccorsi all’attore 64enne, poi definitivamente per permettere di portarlo in ospedale per alcuni controlli, ma comunque sta bene e si è ripreso. Servillo, 64 anni, che ha recitato in tantissimi film cult negli ultimi anni, tra cui ‘La grande bellezza’, con cui Paolo Sorrentino vinse il premio Oscar, è rimasto cosciente e si è subito ripreso, con ... Leggi su tpi (Di martedì 18 aprile 2023)per, mentre era in scena aldell’Odeon, impegnato ne “Le voci di Dante”. L’attore italiano stava interpretando un testo dello scrittore napoletano Giuseppe Montesano e lo show era esaurito.all’improvviso si è accasciato al suolo ed è caduto sbattendo la testa contro il leggio. Lo spettacolo è stato interrotto dapprima per prestare i primi soccorsi all’attore 64enne, poi definitivamente per permettere di portarlo inper alcuni controlli, ma comunque stae si è ripreso., 64 anni, che ha recitato in tantissimi film cult negli ultimi anni, tra cui ‘La grande bellezza’, con cui Paolo Sorrentino vinse il premio Oscar, è rimasto cosciente e si è subito ripreso, con ...

