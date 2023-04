Toni Servillo, malore in scena: come sta ora l’attore (Di martedì 18 aprile 2023) Preoccupazione per Toni Servillo, che nelle ultime ore è stato colto da un malore improvviso mentre era in scena. L’interprete partenopeo, acclamato sia a cinema che a teatro, è stato infatti trasportato d’urgenza in ospedale per alcuni accertamenti. Ecco cosa è successo. Si trovava in scena al Teatro dell’Odéon di Parigi, impegnato a portare sul palcoscenico Le voci di Dante. E poi, il fuoriprogramma che ha preoccupato gli spettatori: Toni Servillo è stato infatti colto da un malore improvviso. Il tutto ha avuto luogo lunedì sera, in maniera fulminea, tanto da rendere necessaria la corsa in ospedale per l’interprete 64enne, che ha dovuto interrompere la propria performance sul palco, basata sul testo di Giuseppe Montesano. Toni ... Leggi su velvetmag (Di martedì 18 aprile 2023) Preoccupazione per, che nelle ultime ore è stato colto da unimprovviso mentre era in. L’interprete partenopeo, acclamato sia a cinema che a teatro, è stato infatti trasportato d’urgenza in ospedale per alcuni accertamenti. Ecco cosa è successo. Si trovava inal Teatro dell’Odéon di Parigi, impegnato a portare sul palcoscenico Le voci di Dante. E poi, il fuoriprogramma che ha preoccupato gli spettatori:è stato infatti colto da unimprovviso. Il tutto ha avuto luogo lunedì sera, in maniera fulminea, tanto da rendere necessaria la corsa in ospedale per l’interprete 64enne, che ha dovuto interrompere la propria performance sul palco, basata sul testo di Giuseppe Montesano....

Malore per Toni Servillo a Parigi, ricoverato in ospedale: non è grave

Toni Servillo, malore a Parigi: come sta
Di Paolo Piro e Redazione Online Era in scena al Teatro dell'Odéon, impegnato ne «Le voci di Dante». Lo spettacolo è stato interrotto Malore per…

Lieve malore per Servillo, annullato l'incontro a Parigi
"Per ragioni indipendenti dalla nostra volontà, l'incontro con Toni Servillo, programmato all'Istituto italiano di cultura questo martedì 18 aprile alle 19 è annullato": è quanto annuncia l'Istituto italiano di cultura.