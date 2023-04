Toni Servillo, malore a teatro per l'attore mentre si trovava a Parigi (Di martedì 18 aprile 2023) malore, e in seguito una serie di controlli, per l'attore e regista Toni Servillo mentre era a Parigi al teatro dell'Odéon con lo spettacolo Le voci di Dante. L'attore e regista Toni Servillo ha accusato un malore nella serata di ieri mentre era in scena a Parigi al teatro dell'Odéon con lo spettacolo Le voci di Dante. A riportare la notizia numerosi organi di stampa e chi era presente durante lo spettacolo di Servillo. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, Toni Servillo è "rimasto cosciente" e dopo essersi sentito meglio ha espresso la volontà di continuare ad esibirsi per il pubblico ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 aprile 2023), e in seguito una serie di controlli, per l'e registaera aaldell'Odéon con lo spettacolo Le voci di Dante. L'e registaha accusato unnella serata di ieriera in scena aaldell'Odéon con lo spettacolo Le voci di Dante. A riportare la notizia numerosi organi di stampa e chi era presente durante lo spettacolo di. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano,è "rimasto cosciente" e dopo essersi sentito meglio ha espresso la volontà di continuare ad esibirsi per il pubblico ...

