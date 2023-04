Toni Servillo | malore a Parigi | come sta

(Di martedì 18 aprile 2023)per: l’attore era in piedi sul palco del teatro Odèon della capitale francese, impegnato ne “Le voci di Dante”, quando si è sentito male. Non avrebbe voluto interrompere lo spettacolo ma alla fine lo hanno convinto ad andare in ospedale per accertamenti. Secondo quanto riportano alcuni media non sarebbe grave. Dalle prime ricostruzioni, trenta minuti dall’inizio dello spettacolo,si è sentito male. Si è accasciato sul palco e, nel cadere, ha urtato il leggio, graffiandosi un orecchio. L’attore, dunque, è stato trasportato all’ospedale Cochin di: secondo i primi controlli, il suo stato di salute non desta preoccupazione. L’attore, protagonista del film premio Oscar La grande bellezza e di numerose altre pellicole, tra le quali molte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Malore per Toni Servillo a Parigi, mentre era in scena al Teatro dell'Odéon questa sera, impegnato ne 'Le voci di D… - repubblica : Toni Servillo, malore in scena a Parigi. Non è grave [di Giovanni Gagliardi] - fanpage : Toni Servillo è stato colto da un malore durante uno spettacolo al Teatro dell’Odéon a Parigi - G_Peluzzi : RT @projectionistw: Toni Servillo 'La Grande Belleza' (2013) Paolo Sorrentino. - casertafocus : PAURA PER TONI SERVILLO - Malore durante uno spettacolo -

