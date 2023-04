Tonali: «Noi e i tifosi siamo uniti, è bello giocare di nuovo in Champions» (Di martedì 18 aprile 2023) Il giocatore del Milan, Sandro Tonali, ha rilasciato delle dichiarazioni al sito internet della Uefa sulla partita di questa sera contro il Napoli valevole per i quarti di finale di Champions League. Il centrocampista ha dichiarato: «È bello essere di nuovo qui. Tutti questi anni di lontananza non sono stati un bene per il Milan e per i tifosi. È fantastico giocare di nuovo queste partite e vincere di nuovo nella fase a eliminazione diretta di Champions League. È bello per i tifosi, che ci danno un’energia pazzesca. siamo tutti uniti e giocare in Champions League è sempre incredibile, specialmente a San Siro». Tonali, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 aprile 2023) Il giocatore del Milan, Sandro, ha rilasciato delle dichiarazioni al sito internet della Uefa sulla partita di questa sera contro il Napoli valevole per i quarti di finale diLeague. Il centrocampista ha dichiarato: «Èessere diqui. Tutti questi anni di lontananza non sono stati un bene per il Milan e per i. È fantasticodiqueste partite e vincere dinella fase a eliminazione diretta diLeague. Èper i, che ci danno un’energia pazzesca.tuttiinLeague è sempre incredibile, specialmente a San Siro»., ...

