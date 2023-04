Tommaso Zorzi, lo sfogo sui social: "Non capisco il desiderio della gente di gettare fango..." (Di martedì 18 aprile 2023) Tommaso Zorzi ha preso la parola sui social, raccontando non solo dei suoi traguardi e prossimi progetti futuri, ma anche per rispondere alle cattiverie dette sulla sua relazione con Tommaso Stanzani. Vediamo insieme cosa ha raccontato. Leggi su comingsoon (Di martedì 18 aprile 2023)ha preso la parola sui, raccontando non solo dei suoi traguardi e prossimi progetti futuri, ma anche per rispondere alle cattiverie dette sulla sua relazione conStanzani. Vediamo insieme cosa ha raccontato.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... itismichs : Quando anche Tommaso Zorzi capirà che l'essere gay non gli dà il lasciapassare per usare slur misogini non sarà mai… - Ivalice6 : @itsmeback_ Ma chi cazzo è Tommaso Zorzi? - mariateresella : @Radio1Rai @tommaso_zorzi @RaiPlay Se madre natura ha deciso che non puoi avere figli, rispettala. I bambini hanno… - GemmaLauropoli : @Commentodisper1 @pici25102008 @slowdancing19 Ma i social sono solo una rampa di lancio, è questo che si deve capir… - blogtivvu : Tommaso Zorzi commenta Stanzani dopo l’intervista sulla fine della loro storia e fa delle precisazioni sul futuro i… -