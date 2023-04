Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Antalya 2023: i risultati del ranking round per la divisione compound (Di martedì 18 aprile 2023) Si è conclusa ad Antalya la giornata inaugurale della prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco 2023 con lo svolgimento del ranking round per la divisione compound. Domani il programma proseguirà al mattino con le eliminatorie delle prove a squadre maschili e femminili del compound, mentre al pomeriggio toccherà al ranking round dell’arco olimpico. Livello altissimo quest’oggi nelle 72 frecce di qualifica del compound, con diversi primati continentali e globali eguagliati o migliorati. Al maschile il danese Mathias Fullerton ha siglato il miglior punteggio con 717, ad una sola lunghezza dal primato mondiale, ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Si è conclusa adla giornata inaugurale della prima tappa stagionale delladeldiconcon lo svolgimento delper la. Domani il programma proseguirà al mattino con le eliminatorie delle prove a squadre maschili e femminili del, mentre al pomeriggio toccherà aldelolimpico. Livello altissimo quest’oggi nelle 72 frecce di qualifica del, con diversi primati continentali e globali eguagliati o migliorati. Al maschile il danese Mathias Fullerton ha siglato il miglior punteggio con 717, ad una sola lunghezza dal primato mondiale, ...

