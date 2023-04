Tina Cipollari dice basta: “Non metterò più piede in questo studio” | Ormai ha deciso (Di martedì 18 aprile 2023) Tina Cipollari non ce la fa più: dopo uno scontro violento in studio ha deciso di dire addio al suo ruolo di opinionista. Tina Cipollari ha dato il suo ultimatum a Uomini e Donne: dopo il pesante scontro in studio ha deciso di andarsene dalla trasmissione se le cose non cambieranno. I fan dell’opinionista sono spaventati dall’eventualità che la donna possa chiudere qui la sua collaborazione con Mediaset. Un avvertimento che sa di minaccia quello di Tina, arrivata al limite dopo l’ennesima litigata in trasmissione che l’ha messa contro persino la conduttrice. L’opinionista si è trovata in disaccordo con Gemma Galgani e le due si sono prese a male parole, arrivando anche a scambiarsi accuse piuttosto ... Leggi su howtodofor (Di martedì 18 aprile 2023)non ce la fa più: dopo uno scontro violento inhadi dire addio al suo ruolo di opinionista.ha dato il suo ultimatum a Uomini e Donne: dopo il pesante scontro inhadi andarsene dalla trasmissione se le cose non cambieranno. I fan dell’opinionista sono spaventati dall’eventualità che la donna possa chiudere qui la sua collaborazione con Mediaset. Un avvertimento che sa di minaccia quello di, arrivata al limite dopo l’ennesima litigata in trasmissione che l’ha messa contro persino la conduttrice. L’opinionista si è trovata in disaccordo con Gemma Galgani e le due si sono prese a male parole, arrivando anche a scambiarsi accuse piuttosto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marialetiziama9 : RT @AgainCarlakak: Esiste ancora qualcuno che ti dice 'Leggi David Puente'?????? Come dire: 'Fidati di Tina Cipollari'?????????????? - MarceVann : RT @AgainCarlakak: Esiste ancora qualcuno che ti dice 'Leggi David Puente'?????? Come dire: 'Fidati di Tina Cipollari'?????????????? - LupoGri45257305 : RT @AgainCarlakak: Esiste ancora qualcuno che ti dice 'Leggi David Puente'?????? Come dire: 'Fidati di Tina Cipollari'?????????????? - RaffyB_68 : RT @AgainCarlakak: Esiste ancora qualcuno che ti dice 'Leggi David Puente'?????? Come dire: 'Fidati di Tina Cipollari'?????????????? - AgainCarlakak : Esiste ancora qualcuno che ti dice 'Leggi David Puente'?????? Come dire: 'Fidati di Tina Cipollari'??????????????… -