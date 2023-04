Tina Anselmi - Una vita per la democrazia | su Rai 1 il 25 aprile il film su una donna e una politica straordinaria

(Di martedì 18 aprile 2023) Andrà in onda in prima serata su Rai 1 il 25- Unaper lacon Sarah Felberbaum sullae la carriera della primaministro italiana. Ne parlano autori e protagonisti.

2 tonnellate di cocaina al largo della #Sicilia Orientale. Schifani chiede poteri speciali per i termovalorizzator… "Se vuoi cambiare il mondo devi esserci" e lei, la castellana Tina Anselmi, primo ministro donna della Repubblica,…

Il racconto di una donna straordinaria,. Una vita scandita da un impegno fuori dal comune, già a 16 anni, quando prese coscienza dell'orrore della guerra, tra le fila dei partigiani , poi in difesa delle donne più povere, le ...Paola Del Din: chiamatemi patriota, la libertà è di tutti Gianna: "Mia sorellae la politica come missione" ..."Se vuoi cambiare il mondo devi esserci", diceva. A prestarle il volto in un film tv in onda su Rai1 '- Una vita per la democrazia' in prima serata non a caso il 25 aprile è ...

Andrà in onda in prima serata su Rai 1 il 25 aprile Tina Anselmi - Una vita per la democrazia, film con Sarah Felberbaum sulla vita e la carriera della prima donna ministro italiana. Ne parlano autori ...Con lo spettacolo si accende l’attenzione su donne intraprendenti, controcorrente, spesso perseguitate, a volte incomprese, che hanno lottato per raggiungere traguardi che sembravano inarrivabili, se ...