Tina Anselmi La ragazza della Repubblica (Di martedì 18 aprile 2023) La vita, appassionante come un romanzo, di Tina Anselmi, la prima donna a diventare ministro della Repubblica italiana. Energica, schietta e coraggiosa, non si tirò indietro di fronte a prove durissime, come quella di annunciare alla famiglia la morte di Aldo Moro. Ecco cosa si racconta nel libro La ragazza della Repubblica di Chiarastella Campanelli. Leggi su periodicodaily (Di martedì 18 aprile 2023) La vita, appassionante come un romanzo, di, la prima donna a diventare ministroitaliana. Energica, schietta e coraggiosa, non si tirò indietro di fronte a prove durissime, come quella di annunciare alla famiglia la morte di Aldo Moro. Ecco cosa si racconta nel libro Ladi Chiarastella Campanelli.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sarah Felberbaum è Tina Anselmi in 'Una vita per la democrazia', il film in onda su Rai1 il 25 aprile #ANSA - periodicodaily : Tina Anselmi La ragazza della Repubblica - FraLauricella : 2 tonnellate di cocaina al largo della #Sicilia Orientale. Schifani chiede poteri speciali per i termovalorizzator… - tribuna_treviso : “Se vuoi cambiare il mondo devi esserci” e lei, la castellana Tina Anselmi, primo ministro donna della Repubblica,… - infoitcultura : Tina Anselmi Quando contava la passione -