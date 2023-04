?Tim, Kkr e Cdp rilanciano sulla rete. Bisogna capire se basterà (Di martedì 18 aprile 2023) Il sipario sta per alzarsi, ancora una volta. Forse però, questa potrebbe essere l’ulTima per la rete di Tim. L’asset di cui il gruppo telefonico guidato da Pietro Labriola intende liberarsi al più presto, essenzialmente per due motivi. Primo, abbattere il debito da 25 miliardi che imprigiona la società e i suoi invesTimenti e, secondo, spostare il baricentro della crescita su fibra e 5G, una volta ceduta l’infrastruttura in rame. In pista, come raccontato nei mesi scorsi da Formiche.net, ci sono due contendenti. Da una parte il fondo americano Kkr, già socio del veicolo Fibercop, la scatola dell’ex Telecom con in pancia la rete secondaria. Dall’altra, lo Stato italiano, nelle vesti di Cassa Depositi e Prestiti, azionista di controllo di Open Fiber in tandem con gli australiani di Macquarie (40%). Il ... Leggi su formiche (Di martedì 18 aprile 2023) Il sipario sta per alzarsi, ancora una volta. Forse però, questa potrebbe essere l’ula per ladi. L’asset di cui il gruppo telefonico guidato da Pietro Labriola intende liberarsi al più presto, essenzialmente per due motivi. Primo, abbattere il debito da 25 miliardi che imprigiona la società e i suoi invesenti e, secondo, spostare il baricentro della crescita su fibra e 5G, una volta ceduta l’infrastruttura in rame. In pista, come raccontato nei mesi scorsi da Formiche.net, ci sono due contendenti. Da una parte il fondo americano Kkr, già socio del veicolo Fibercop, la scatola dell’ex Telecom con in pancia lasecondaria. Dall’altra, lo Stato italiano, nelle vesti di Cassa Depositi e Prestiti, azionista di controllo di Open Fiber in tandem con gli australiani di Macquarie (40%). Il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MErpidio : @MilanoFinanza Dovreste spiegare bene questa cosa: perchè un anno fa (UN ANNO FA, non nel 1915!) @TIM_Official ha d… - GiuseppePrada1 : RT @classcnbc: #Tim, settimana clou per il dossier della rete Entro oggi la presentazione delle offerte migliorative da Kkr e Cdp-Macquari… - itmpellegrini : RT @classcnbc: #Tim, settimana clou per il dossier della rete Entro oggi la presentazione delle offerte migliorative da Kkr e Cdp-Macquari… - Gio_Scorza : RT @classcnbc: #Tim, settimana clou per il dossier della rete Entro oggi la presentazione delle offerte migliorative da Kkr e Cdp-Macquari… - classcnbc : #Tim, settimana clou per il dossier della rete Entro oggi la presentazione delle offerte migliorative da Kkr e Cdp… -