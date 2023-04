Tim | due battaglie in 15 giorni Sulla rete contesa e sullo stipendio di Labriola

(Di martedì 18 aprile 2023) Arriva il via libera da parte del Cda di Cassa depositi e presiti per una nuova offerta non vincolante per ladi Tim. Cdp Equity, insieme alla banca d’investimento australiana Macquarie asset management, si prepara a fare un’offerta migliorativa rispetto a quella dello scorso 5 marzo per NetCo in fase di costituzione che ricomprenderà l’infrastruttura didi Tim e la partecipazione in Sparkle, controllata di Tim. Il temine per l’offerta è stato fissato al prossimo 31 maggio. Da parte di Cdp, l’offerta migliorativa sarebbe salita 19,3 miliardi, rispetto ai 18 miliardi di marzo. Altra offerta è arrivata dal fondo americano Kkr che secondo l’agenzia Ansa avrebbe messo sul piatto 19 miliardi più due di earn out, in caso di fusione tra le reti di Tim e Open Fiber. In una nota, Tim ha confermato di aver ricevuto le due offerte non vincolanti, ...

In una nota, Tim ha confermato di aver ricevuto le due offerte non vincolanti, spiegando che saranno valutate dal Cda fissato per il prossimo 4 maggio. Le offerte non vincolanti saranno esaminate dal Consiglio di amministrazione di Tim nella riunione programmata per il prossimo 4 maggio, previa istruttoria del Comitato parti correlate. Sono arrivate le offerte migliorative dei due contendenti per la rete di Tim: la cordata Cdp - Macquarie e il fondo americano Kkr. I primi, secondo quanto apprende Radiocor, hanno offerto 19,3 miliardi rispetto ai circa 18 della prima offerta.

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha dato il via libera alla presentazione di una nuova offerta non vincolante da parte di CDP ...TIM comunica che, nell’ambito del processo competitivo relativo a Netco, in data odierna sono pervenute due nuove offerte non vincolanti presentate, rispettivamente, dal consorzio formato da CdP Equit ...