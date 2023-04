Tifosi del Napoli sotto l’hotel del Milan: cori e fuochi d’artificio. Cos’è successo prima della Champions League (Di martedì 18 aprile 2023) La sfida tra Napoli e Milan è iniziata ben prima delle 21.00 di stasera. Le due squadre si sfideranno al Diego Armando Maradona per aggiudicarsi un posto nelle semifinali di Champions League; si parte dall’1-0 rossonero firmato da Bennacer nell’andata. E i Tifosi azzurri hanno utilizzato ogni arma possibile per poter acquisire un minimo vantaggio prima del fischio di inizio. Durante la notte centinaia di Tifosi del Napoli si sono presentati avanti all’albergo in cui soggiornano i rossoneri, con l’unica intenzione di disturbare il riposo della squadra di Pioli. cori, fuochi di artificio da parte del gruppo di supporters azzurri, che si erano dati appuntamento tramite varie catene social ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) La sfida traè iniziata bendelle 21.00 di stasera. Le due squadre si sfideranno al Diego Armando Maradona per aggiudicarsi un posto nelle semifinali di; si parte dall’1-0 rossonero firmato da Bennacer nell’andata. E iazzurri hanno utilizzato ogni arma possibile per poter acquisire un minimo vantaggiodel fischio di inizio. Durante la notte centinaia didelsi sono presentati avanti all’albergo in cui soggiornano i rossoneri, con l’unica intenzione di disturbare il ripososquadra di Pioli.di artificio da parte del gruppo di supporters azzurri, che si erano dati appuntamento tramite varie catene social ...

