Ti piacciono le ciliegie? Attenzione, ecco cosa potrebbe accadere se ne mangi troppe a cena (Di martedì 18 aprile 2023) Le ciliegie sono uno dei frutti più amati da molti. Sono buone, dolci, ricche di vitamine e presentano molti benefici per la salute. Ma è importante sapere che mangiare ciliegie può anche avere alcuni effetti collaterali indesiderati. ecco cosa potrebbe accadere se si mangiasse troppo. Reazioni allergiche Le ciliegie possono causare reazioni allergiche in alcune persone. Queste reazioni possono variare da lievi sintomi come prurito, eruzione cutanea e orticaria a reazioni più gravi come l’asma e l’edema. Se si notano sintomi simili dopo aver mangiato ciliegie, è importante consultare immediatamente un medico. Possibilità di intossicazione alimentare mangiare ciliegie ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 18 aprile 2023) Lesono uno dei frutti più amati da molti. Sono buone, dolci, ricche di vitamine e presentano molti benefici per la salute. Ma è importante sapere chearepuò anche avere alcuni effetti collaterali indesiderati.se siasse troppo. Reazioni allergiche Lepossono causare reazioni allergiche in alcune persone. Queste reazioni possono variare da lievi sintomi come prurito, eruzione cutanea e orticaria a reazioni più gravi come l’asma e l’edema. Se si notano sintomi simili dopo averato, è importante consultare immediatamente un medico. Possibilità di intossicazione alimentareare...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... estikasar : @marvin2k Le ciliegie fresche mi piacciono molto ma non in forma di liquore, o quelle Fabbri, o candite ?? - Jackie2Night : RT @miss_DarkCherry: In passato un uomo mi disse che per lui io ero come una ciliegia scura, mai stucchevole, con punte d' acidulo. E poi a… -