The Reckoning | la recensione | un horror sulla caccia alle streghe

(Di martedì 18 aprile 2023) Ladi The, film diretto da Neil Marshall e ambientato in un'Europa devastata dalla peste, dove giovani donne venivano ingiustamente accusate di stregoneria. Stasera su Rai 4. Una scritta in sovrimpressione al giungere dei titoli di coda ci informa di come laabbia provocato oltre cinquecentomila morti tra Europa e Nord America: una cifra sovrastimata come riportano molti studi moderni, con il numero reale di vittime che si attesterebbe in realtà su circa un decimo del totale dichiarato (e in passato ritenuto tale). Non che questo ponga in secondo piano la crudeltà dettata dal fanatismo religioso e come vi raccontiamo nelladi Thesuddetto materiale storico è purtroppo ideale per storie a sfondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : Le prime serate di oggi, martedì #18aprile, sulle reti #Rai: ?? @RaiUno: '#ImmaTataranni - Sostituto procuratore' ??… - DarksiderCinema : Questa sera - 21.20 - in prima visione su @RaiQuattro sarà trasmesso il film di #NeillMarshall, #TheReckoning, un v… - RaiQuattro : Alle 21.20 'The Reckoning' (2020) di Neil Marshall, in 1^ visione 1665. Durante la Grande Pestilenza, la vedova Gra… - RaiQuattro : Martedì alle 21.20 il dark thriller 'The Reckoning' in prima visione su #Rai4, diretto dall’esperto in brividi e at… - RevZ_1 : @BlueFolf NONONONONO THE RECKONING !!!! -

Questa sera, martedì 18 aprile 2023 , va in onda in prima serata e in prima TV assoluta su Rai 4, film storico horror con protagonista Charlotte Kirk . Il film è stato presentato in anteprima al Fantasia International Film Festival prima e al London FrightFest Film Festival dopo. ...Più recentemente, l'attore ha interpretato sé stesso in Die HartMovie , ha recitato nel film ... incarnerà nel 2023, avendo recitato anche in Mission: Impossible - DeadPart One . L'...... e l'unico film dai grandi incassi plausibili sembra l'attesissimo Spider - Man AcrossSpider - ... dal 12 luglio Tom Cruise si scatapicolla in sala con Mission Impossible: Dead- Parte ...

The Reckoning, la caccia alle streghe ha inizio su Rai 4 ComingSoon.it

Not playoff elimination quite yet (not until one more loss!) but the brink of something. A reckoning with a truth they’ve held sacred for the entirety of their run: They had another gear when the ...In prima serata e prima TV su Rai 4, questa sera va in onda The Reckoning, un film horror che racconta della caccia alle streghe in un'Inghilterra flagellata dalla Grande Peste.