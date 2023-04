The Idol: trama e teaser della serie TV con Lily-Rose Depp e The Weeknd (Di martedì 18 aprile 2023) Un ‘drama’ ambientato nel cinico e spietato mondo della musica. Questo e molto altro è The Idol, nuova serie televisiva firmata HBO creata dall’autore di Euphoria, Sam Levinson, in collaborazione con Abel ‘The Weeknd’ Tesfaye e Reza Fahim. Protagonista della serie, che sarà trasmessa in Italia su Sky e in streaming su Now a partire dal 5 giugno in contemporanea con gli Stati Uniti, è Lily-Rose Depp, che nel teaser compare accanto a The Weeknd. La serie è stata presentata in anteprima al Festival di Cannes. The Idol: la trama Protagonista di The Idol è Jocelyn’icona sexy e la più grande pop star d’America. Dopo che un esaurimento ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 aprile 2023) Un ‘drama’ ambientato nel cinico e spietato mondomusica. Questo e molto altro è The, nuovatelevisiva firmata HBO creata dall’autore di Euphoria, Sam Levinson, in collaborazione con Abel ‘The’ Tesfaye e Reza Fahim. Protagonista, che sarà trasmessa in Italia su Sky e in streaming su Now a partire dal 5 giugno in contemporanea con gli Stati Uniti, è, che nelcompare accanto a The. Laè stata presentata in anteprima al Festival di Cannes. The: laProtagonista di Theè Jocelyn’icona sexy e la più grande pop star d’America. Dopo che un esaurimento ...

