The Ferragnez 2: la nuova serie di Chiara Ferragni e Fedez sta per tornare (Di martedì 18 aprile 2023) The Ferragnez, la docuserie che svela il “dietro le quinte” della celebre coppia italiana Ferragni–Fedez, torna su Prime Video dal 18 maggio 2023. Dopo l’estate si preannuncia anche il debutto dell’episodio finale dello show The Ferragnez: Sanremo Special, un sequel della seconda stagione che mette in luce l’esperienza dell’influencer come co–conduttrice della 73esima edizione del Festival di Sanremo. “Sarà un rollercoaster di emozioni”, commentano i Ferragnez e pubblicano sui social il poster della nuova stagione: la power couple veste un look coordinato e si mostra al pubblico più affiatata che mai. Lo show racconta della sfera privata delle due celebrità: tra baci, litigi e vacanze da sogno, la vita della coppia è costellata dalle simpatiche avventure dei figli ... Leggi su diredonna (Di martedì 18 aprile 2023) The, la docuche svela il “dietro le quinte” della celebre coppia italiana, torna su Prime Video dal 18 maggio 2023. Dopo l’estate si preannuncia anche il debutto dell’episodio finale dello show The: Sanremo Special, un sequel della seconda stagione che mette in luce l’esperienza dell’influencer come co–conduttrice della 73esima edizione del Festival di Sanremo. “Sarà un rollercoaster di emozioni”, commentano ie pubblicano sui social il poster dellastagione: la power couple veste un look coordinato e si mostra al pubblico più affiatata che mai. Lo show racconta della sfera privata delle due celebrità: tra baci, litigi e vacanze da sogno, la vita della coppia è costellata dalle simpatiche avventure dei figli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : The Ferragnez 2 uscirà il 18 maggio su Prime. Dopo l'estate uscirà invece un episodio speciale dedicato al Festival… - infoitcultura : The Ferragnez 2: la nuova serie di Chiara Ferragni e Fedez sta per tornare - ggiulss : 5 cose che non sai di me: 1) sono ossessionata dai ferragnez e dalle kardashians 2) potrei stare giornate intere a… - emmeinthe70s : ho bisogno di migliorare il mio italiano quindi ho deciso di guardare the ferragnez - _beingaunicorn_ : RT @apijaergelato_: letto solo ora della notizia di the ferragnez 2 con episodio su sanremo in estate purtroppo io aspetto solo questo non… -