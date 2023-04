Test Osimhen per Pioli: la difesa rossonera non prende gol da cinque gare in Champions (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di verdetti per il quinto derby italiano della storia della Champions League, con la speranza di vedere presto il sesto grazie all’Inter. C’è una semifinale in palio al ‘Maradona’ con Napoli e Milan che ripartono dall’1-0 targato Bennacer dell’andata. Un vantaggio minimo, ma che non lascia tranquillo Pioli come Testimonia la rivoluzione di formazione proposta contro il Bologna. Anche Spalletti contro il Verona è andato oltre il normale turn over, impostando l’11 di campionato su soli cinque titolari, due dei quali (Kim e Anguissa) squalificati per il match di ritorno. Fuori due pedine cruciali della sfida, dentro Victor Osimhen, grande assente dell’andata e ora arma principale a favore del Napoli per cercare di conquistare quella che sarebbe la prima semifinale europea della storia partenopei. ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di verdetti per il quinto derby italiano della storia dellaLeague, con la speranza di vedere presto il sesto grazie all’Inter. C’è una semifinale in palio al ‘Maradona’ con Napoli e Milan che ripartono dall’1-0 targato Bennacer dell’andata. Un vantaggio minimo, ma che non lascia tranquillocomeimonia la rivoluzione di formazione proposta contro il Bologna. Anche Spalletti contro il Verona è andato oltre il normale turn over, impostando l’11 di campionato su solititolari, due dei quali (Kim e Anguissa) squalificati per il match di ritorno. Fuori due pedine cruciali della sfida, dentro Victor, grande assente dell’andata e ora arma principale a favore del Napoli per cercare di conquistare quella che sarebbe la prima semifinale europea della storia partenopei. ...

