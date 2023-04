Terzo polo, prove di ricucitura ma Calenda frena i mediatori (Di martedì 18 aprile 2023) I mediatori dentro al Terzo polo erano al lavoro da giorni e la proposta di Mara Carfagna su Repubblica sembrava aver riaperto un canale di dialogo, ma è il leader di Azione Carlo Calenda a smorzare gli entusiasmi dei pontieri. L'idea di una "coalizione delle forze di centro, riformiste, europeiste e liberali che si alleano tra loro senza rinunciare ai propri simboli" ottiene il plauso di Mariastella Gelmini ed Enrico Costa ed è apprezzata anche dalle parti di Iv, ma deve fare i conti con i paletti posti da Calenda che stoppa sul nascere chi pensava che si potesse riprendere il cammino interrotto. Da giorni era apparso chiaro che sia Italia viva che molti dentro Azione stessero lavorando per provare ad andare oltre, ricucendo lo strappo e la proposta di oggi della ex ministra pareva lo strumento utile ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 18 aprile 2023) Identro alerano al lavoro da giorni e la proposta di Mara Carfagna su Repubblica sembrava aver riaperto un canale di dialogo, ma è il leader di Azione Carloa smorzare gli entusiasmi dei pontieri. L'idea di una "coalizione delle forze di centro, riformiste, europeiste e liberali che si alleano tra loro senza rinunciare ai propri simboli" ottiene il plauso di Mariastella Gelmini ed Enrico Costa ed è apprezzata anche dalle parti di Iv, ma deve fare i conti con i paletti posti dache stoppa sul nascere chi pensava che si potesse riprendere il cammino interrotto. Da giorni era apparso chiaro che sia Italia viva che molti dentro Azione stessero lavorando per provare ad andare oltre, ricucendo lo strappo e la proposta di oggi della ex ministra pareva lo strumento utile ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ivanscalfarotto : Qualsiasi cosa accada al contenitore del Terzo Polo, le ragioni per portarne avanti i contenuti non sono certamente… - you_trend : ?? #BREAKING Alberto Felice De Toni è il nuovo sindaco di #Udine. Il candidato del centrosinistra e del terzo polo h… - AndreaMarcucci : Serve un nuovo slancio con comitati locali e un coordinamento nazionale in grado di sostenere progetti e candidatur… - Davide19663174 : @guiodic Ultime elezioni e non il terzo polo - Davide19663174 : @guiodic I 'liberali' voterebbero chiunque pur di non votare Schlein(che considerano 'comunista') Poi fa anche ride… -