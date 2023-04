Terzo Polo, lite anche su federazione. Renziani: “Calenda ha i suoi in rivolta” (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – Un’altra giornata caotica nel fu (?) Terzo Polo. Dopo il fallimento del progetto del partito unico, oggi è la distinzione tra federazione e coalizione far litigare Azione e Iv. Tutto parte da un’intervista di Mara Carfagna nella quale la presidente di Azione indica una via per riaprire un canale di dialogo. “Puntare sul partito unico ci ha privato dell’energia necessaria per imboccare l’unica strada percorribile. Quella di costruire una coalizione delle forze di centro, riformiste, europeiste e liberali che si alleano fra loro senza rinunciare ai propri simboli, ai propri leader, alle proprie identità”. Carfagna parla di ‘coalizione’ e non di ‘federazione’ ma è in questa seconda chiave che la proposta viene commentata, positivamente, da diversi esponenti centristi a partire da Maria Elena Boschi e ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – Un’altra giornata caotica nel fu (?). Dopo il fallimento del progetto del partito unico, oggi è la distinzione trae coalizione far litigare Azione e Iv. Tutto parte da un’intervista di Mara Carfagna nella quale la presidente di Azione indica una via per riaprire un canale di dialogo. “Puntare sul partito unico ci ha privato dell’energia necessaria per imboccare l’unica strada percorribile. Quella di costruire una coalizione delle forze di centro, riformiste, europeiste e liberali che si alleano fra loro senza rinunciare ai propri simboli, ai propri leader, alle proprie identità”. Carfagna parla di ‘coalizione’ e non di ‘’ ma è in questa seconda chiave che la proposta viene commentata, positivamente, da diversi esponenti centristi a partire da Maria Elena Boschi e ...

