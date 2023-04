Terzo polo, il “mea culpa” di Carfagna: «Il partito unico? Un errore. Meglio la coalizione» (Di martedì 18 aprile 2023) Dice: «Non è il momento di parlare di leadership». Ma il suo nome è quello che circolato maggiormente nelle ore di passione seguite alla rottura tra Calenda e Renzi e che ha ridotto in cocci il Terzo polo. Parliamo di Mara Carfagna, presidente di Azione dopo una vita trascorsa in Forza Italia. A Repubblica, che l’ha intervistata, ha subito chiarito che lei al progetto di un centro liberal-democratico, equidistante da destra e sinistra, crede ancora. Non però a quello di un partito unico. «Ero scettica sin dall’inizio – assicura -. Lo dissi anche a Carlo Calenda». Mara Carfagna intervistata da Repubblica Anzi, pensa che sia proprio quello il “peccato originale“, cui imputare «le miserie e la polvere di questi giorni». «Puntare sul partito unico – ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 aprile 2023) Dice: «Non è il momento di parlare di leadership». Ma il suo nome è quello che circolato maggiormente nelle ore di passione seguite alla rottura tra Calenda e Renzi e che ha ridotto in cocci il. Parliamo di Mara, presidente di Azione dopo una vita trascorsa in Forza Italia. A Repubblica, che l’ha intervistata, ha subito chiarito che lei al progetto di un centro liberal-democratico, equidistante da destra e sinistra, crede ancora. Non però a quello di un. «Ero scettica sin dall’inizio – assicura -. Lo dissi anche a Carlo Calenda». Maraintervistata da Repubblica Anzi, pensa che sia proprio quello il “peccato originale“, cui imputare «le miserie e la polvere di questi giorni». «Puntare sul– ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : ?? #BREAKING Alberto Felice De Toni è il nuovo sindaco di #Udine. Il candidato del centrosinistra e del terzo polo h… - Ivan_Grieco : Ci sono due figure che avrei visto bene alla guida del Terzo Polo : @marattin e @PastorellaGiu. Però i dinosauri pi… - ilriformista : La politica è sogno, non fango', la Replica di Renzi dopo la 'settimana di follie via Twitter' - AlonzoPeppino : RT @erretti42: Aaaaaaaahhhhhhh LE TRE GRAZIE Una donna al posto di Calenda: Carfagna, Gelmini e Bonetti in corsa per la guida del Terzo P… - Abner_9_ : RT @kiara86769608: Ascoltate l'intervento di Marco Travaglio che commenta la rottura tra Azione e Italia Viva ?? -