Terzo Polo | da crack partito unico a federazione | Azione e Iv ci riprovano**

(Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - Il Terzoè morto, evviva il Terzo. Come una fenice, l'aggregcentrista rinasce dalle sue ceneri: dopo il naufragio del progetto dele Iv provano a tenere comunque unite la strade con una. A fare da apripista è Mara Carfagna che lancia la proposta in un'intervista. A stretto giro arriva l'ok di Maria Elena Boschi e Raffaella Paita: "Noi ci siamo". Quindi, interpellato dall'Adnkronos, Carlo Calenda assicura: "Condivido al 100% quello che ha detto Mara". Ovvero "costruire una coalizione delle forze di centro, riformiste, europeiste e liberali che si alleano fra loro senza rinunciare ai propri simboli, ai propri leader, alle proprie identità", dice Carfagna. E aggiunge: "Abbiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : ?? #BREAKING Alberto Felice De Toni è il nuovo sindaco di #Udine. Il candidato del centrosinistra e del terzo polo h… - fanpage : Nell’ultimo sondaggio politico di Swg continua il calo di Fratelli d’Italia, mentre il Pd si riavvicina risalendo a… - Ivan_Grieco : Ci sono due figure che avrei visto bene alla guida del Terzo Polo : @marattin e @PastorellaGiu. Però i dinosauri pi… - GiudiVera : RT @AndreaRoventini: L'On. Marcucci enumera dichiarazioni grottesche. Annuncia che vorrebbe andarsene dal PD ma non lo fa. Ora da' consigli… - Silvia240907 : @avantibionda Ma non è quella che era andata al terzo polo e poi è tornata indietro...molto credibile. Unica certez… -

Con una "coalizione extra large", come l'ha definita il neo sindaco Alberto De Toni, riuscendo a trovare un accordo condiviso dalal Movimento cinque stelle fino a Rifondazione comunista e ...Scintille con Calenda La bocciatura della commissione sul caso Orlandi da parte di Renzi dimostra la distanza tra lui e il suo (ex) alleato nel cosiddetto, Carlo Calenda promotore in ...Antonio Masiello Getty Images Renzi e Calenda, lo strappo alChe lo strappo sia insanabile è evidente. Solo rimanendo nel perimetro delle ultime ore, Calenda ha detto di non aver 'mai ...

**Terzo Polo: da crack partito unico a federazione, Azione e Iv ci ... Civonline

Alla scoperta delle ragioni del fallimento del progetto di un partito unico tra Azione e Italia Viva: il cosiddetto Terzo Polo. Durante la puntata di Omnibus andata in onda su La7 martedì 18 aprile, ...(Adnkronos) – “Condivido al 100% quello che ha detto Mara”. Così Carlo Calenda, interpellato dall’Adnkronos, commenta la proposta di Mara Carfagna per una federazione tra le forze di centro, dopo la ...