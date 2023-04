Terzi | ‘garantire pari opportunità movimento e crescita a cittadini e imprese lombarde’

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 18 aprile 2023) La mobilità costituisce quindi un sistema cardine all’interno della società, del territorio italiano e della sua economia “La nostra è una regione già molto connessa, ma ci sono alcuni territori che obiettivamente qualche difficoltà in più rispetto ad altri hanno, ed è proprio lì che vogliamo lavorare per garantire a tutti i territori, ie lelombarde,di, di mobilità e di”. Sono le parole dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia, Claudia Maria, intervenuta in apertura dell’evento “Dalle Smart City alle Senseable City” organizzato da Fnm, il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia. L’incontro, che si è svolto oggi al 39esimo piano di Palazzo ...