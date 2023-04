Terribile incidente a Monterotondo: grave uno scooterista (Di martedì 18 aprile 2023) Un Terribile incidente si è verificato alle 13 e 30 di oggi all’incrocio tra via Salaria e via del Commercio nel territorio del Comune di Monterotondo. Uno scooter Honda Sh 300 si è scontrato con una Citroen C3, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale, che sono intervenuti tempestivamente insieme ai sanitari del 118 per prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte nel sinistro. Il 47enne in sella allo scooter è stato elitrasportato in codice rosso al Gemelli L’impatto è stato devastante per il 47enne in sella allo scooter. La gravità in cui versava l’uomo è apparsa immediatamente evidente e ha indotto la macchina dei soccorsi a chiedere l’intervento di un’eliambulanza che ha trasportato il ferito in codice rosso al Gemelli di Roma. Al momento non si hanno dettagli sullo stato in cui ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 aprile 2023) Unsi è verificato alle 13 e 30 di oggi all’incrocio tra via Salaria e via del Commercio nel territorio del Comune di. Uno scooter Honda Sh 300 si è scontrato con una Citroen C3, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale, che sono intervenuti tempestivamente insieme ai sanitari del 118 per prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte nel sinistro. Il 47enne in sella allo scooter è stato elitrasportato in codice rosso al Gemelli L’impatto è stato devastante per il 47enne in sella allo scooter. La gravità in cui versava l’uomo è apparsa immediatamente evidente e ha indotto la macchina dei soccorsi a chiedere l’intervento di un’eliambulanza che ha trasportato il ferito in codice rosso al Gemelli di Roma. Al momento non si hanno dettagli sullo stato in cui ...

