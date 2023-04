Terremoto Napoli, ora la terra fa paura: cittadini in apprensione, cosa sta davvero accadendo (Di martedì 18 aprile 2023) L’ultima scossa di Terremoto ha spaventato i cittadini di Napoli, soprattutto chi vive in determinati quartieri. Ma cosa sta succedendo davvero? Ecco la situazione. Sono mesi ormai che le scosse di Terremoto fanno sobbalzare i cittadini napoletani. Diverse le segnalazioni e le rivelazioni dei sismografi. L’ultima, lo scorso sabato 15 aprile, molto forte e preceduta da un boato. Ma qual è la reale situazione? Terremoto Napoli, ora la terra fa paura-Formatonews.itcosa sta davvero accadendo a Napoli, dove le continue scosse di Terremoto spaventano i cittadini? La risposta è da ricercare ... Leggi su formatonews (Di martedì 18 aprile 2023) L’ultima scossa diha spaventato idi, soprattutto chi vive in determinati quartieri. Masta succedendo? Ecco la situazione. Sono mesi ormai che le scosse difanno sobbalzare inapoletani. Diverse le segnalazioni e le rivelazioni dei sismografi. L’ultima, lo scorso sabato 15 aprile, molto forte e preceduta da un boato. Ma qual è la reale situazione?, ora lafa-Formatonews.itsta, dove le continue scosse dispaventano i? La risposta è da ricercare ...

