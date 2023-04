Terra amara, anticipazioni: Mujgan ucciderà Zuleyha? (Di martedì 18 aprile 2023) Mujgan Hekimo?lu sarà sempre più fuori controllo a Terra amara, come svelano gli spoiler. La dottoressa, di recente, ha scoperto per caso che il primogenito di Zuleyha Altun, Adnan, è figlio di Yilmaz, ma ha deciso di non dire niente a nessuno affinché Akkaya pensi che il suo unico erede sia il bambino che sta aspettando da lei. Tuttavia, questo segreto travolgerà presto Mujgan, che sarà sempre più ossessionata dalla sua gelosia per la rivale e guarderà con sospetto ad ogni avvicinamento tra Yilmaz e la sua ex fidanzata. Ad istigare la Hekimo?lu ci penserà Behice, la quale convincerà la nipote a liberarsi di Zuleyha. La donna metterà a punto un folle piano e commissionerà una falsa lettera scritta dalla Altun in cui confessa che Adnan è suo figlio. A quel punto, ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 18 aprile 2023)Hekimo?lu sarà sempre più fuori controllo a, come svelano gli spoiler. La dottoressa, di recente, ha scoperto per caso che il primogenito diAltun, Adnan, è figlio di Yilmaz, ma ha deciso di non dire niente a nessuno affinché Akkaya pensi che il suo unico erede sia il bambino che sta aspettando da lei. Tuttavia, questo segreto travolgerà presto, che sarà sempre più ossessionata dalla sua gelosia per la rivale e guarderà con sospetto ad ogni avvicinamento tra Yilmaz e la sua ex fidanzata. Ad istigare la Hekimo?lu ci penserà Behice, la quale convincerà la nipote a liberarsi di. La donna metterà a punto un folle piano e commissionerà una falsa lettera scritta dalla Altun in cui confessa che Adnan è suo figlio. A quel punto, ...

