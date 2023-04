Termovalorizzatore. Bonaccini: mi auguro che il PD non si spacchi (Di martedì 18 aprile 2023) Termovalorizzatore. Stefano Bonaccini: mi auguro che il PD non si spacchi – Sul Termovalorizzatore di Roma domani alla Camera “mi auguro che il Pd non si spacchi. Poi, i gruppi hanno la loro autonomia”. A dirlo è il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, interpellato sulla questione oggi ai microfoni di Radio Anch’io. Lo sfidante di Elly Schlein al congresso dem conferma il suo essere a favore dell’impianto. “Ho sentito dire che avere un Termovalorizzatore significa rinunciare alla raccolta differenziata- cita Bonaccini- ricordo che l’Emilia-Romagna ha diversi termovalorizzatori, realizzati dai miei predecessori Bersani ed Errani, e di questo li ringrazio. E nonostante questo la differenziata è al ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 aprile 2023). Stefano: miche il PD non si– Suldi Roma domani alla Camera “miche il Pd non si. Poi, i gruppi hanno la loro autonomia”. A dirlo è il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano, interpellato sulla questione oggi ai microfoni di Radio Anch’io. Lo sfidante di Elly Schlein al congresso dem conferma il suo essere a favore dell’impianto. “Ho sentito dire che avere unsignifica rinunciare alla raccolta differenziata- cita- ricordo che l’Emilia-Romagna ha diversi termovalorizzatori, realizzati dai miei predecessori Bersani ed Errani, e di questo li ringrazio. E nonostante questo la differenziata è al ...

