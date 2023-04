Termovalorizzatore a Roma | Della Casa | “No al piano di Gualtieri”

(Di martedì 18 aprile 2023) “Sui temi ambientali non abbiamo intenzione di arretrare e crediamo fermamente che l’inceneritore non sia la soluzione al problema atavico dei rifiuti. Ribadiamo il nostro no ad un impianto di vecchia generazione da 600mila tonnellate”. Abbiamo incontrato la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Lazio, Roberta, che domani scenderà in piazza in occasionemanifestazione contro ildi. Il sindacosembra deciso a proseguire sulla strada tracciata e a realizzare a ogni costo l’inceneritore a. Una decisione appoggiata anche dal neo presidenteRegione Lazio, Rocca. Anche lei sarà in piazza del Campidoglio il prossimo 19 aprile per chiedere un passo indietro? “Certo, sarò in piazza del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Non c’è opera più urgente per Roma del termovalorizzatore. E non c’è opera più green. Sostenerne la realizzazione s… - lucianonobili : Avevo capito che la realizzazione del #termovalorizzatore a Roma fosse decisa e che il sindaco Gualtieri fosse stat… - lucianonobili : Non so se è chiaro: Gualtieri ha scelto di realizzare il #termovalorizzatore. E ha avuto da Draghi i poteri per fa… - cocchi2a : RT @LaNotiziaTweet: Arriva la mozione sul termovalorizzatore di Roma. Domani sapremo se l’ambientalismo della Schlein è vero o è un bluff h… - rodillas69 : RT @LaNotiziaTweet: 'Disastro... Capitale. In piazza contro il termovalorizzatore'. Parla la capogruppo M5S in Regione Lazio, Della Casa: '… -

... un altro ex ministro del Conte 2, Francesco Boccia : 'Scopro dai giornali che nel Pnrr compare il tema del, che col Pnrr non c'entra nulla - sottolinea a Tg1 Mattina - Noi ...Scansa anche i temi a lei cari, come le politiche green (il) e i diritti (la maternità surrogata). Intorno lo scontro divampa, e lei muta. Come una sardina. Eppure giorni fa,...... infischiandosene del fatto che in queste ore i commissari del Bureau sono in visita a. ll ... E assicura che ilnon sarà usato come scusa per rallentare la raccolta. Difficile ...

Perché il termovalorizzatore di Roma diventa il primo problema di Elly Schlein RomaToday

Il termovalorizzatore di Roma si farà, e la sua progettazione procede serrata. Dalla decisione e dall'annuncio del sindaco Roberto Gualtieri, che sta lavorando come commissario di governo per il ...Succede sul termovalorizzatore di Roma, che già è stato il sicario – almeno ufficialmente – del governo Draghi. Da una parte c’è la spinta del M5s e dell’Alleanza Sinistra-Verdi per il no, dall’altra ...