Termini – Rapina aggravata a mano armata

(Di martedì 18 aprile 2023) , due custodie cautelari in carcere – Nell’ambito dei servizi dedicati all’area della Stazionegli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto di un 21enne della Libia e di un 19enne tunisino poiché gravemente indiziati del delitto diin concorso tra loro. Intorno alle 5 del mattino di venerdì scorso, i poliziotti sono intervenuti in zona, presso un ostello, in quanto due cittadini americani avevano appena subito unacon pistola. Nel rientrare all’interno della struttura i turisti sono stati avvicinati da due soggetti, uno dei quali li aveva seguiti fino alla porta d’ingresso per poi bloccarli e, dopo aver afferrato al collo uno dei due gli ha asportato ...

Intorno alle 5 del mattino di venerdì scorso, i poliziotti sono intervenuti in zona, presso un ostello, in quanto due cittadini americani avevano appena subito unacon pistola.

