Teresa Coratella e Tancredi Fornasetti | “Potere al colore”

Leggi su funweek

(Di martedì 18 aprile 2023) Giovedì 27 aprile 2023, presso la Casa d’Aste ‘Babuino’ in Roma, alla via dei Greci n. 2, si inaugura una mostra bi-personale decisamente emozionante, a tratti sorprendente, a cura di Roberto Bilotti Due percorsi artistici diversi. E due diverse visioni dell’arte contemporanea, che si uniscono in uno straordinario percorso espositivo dedicato aldel, poliedrica artista romana, ideatrice di numerosi progetti, oggi è impegnata in un percorso di ricerca circa i benefici e ildell’arte come amplificatore di benessere; e, con le sue visioni urbane, il quale ci dona un notevole dinamismo diriassunto in forme geometriche e piani sovrapposti. Un’interrogazione aperta sul ...