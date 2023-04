Tensione per Sampdoria-Spezia, partita difficile anche per l’ordine pubblico (Di martedì 18 aprile 2023) partita fondamentale per la classifica di entrambe le squadre e assolutamente sotto la lente d’ingrandimento anche per quel che riguarda l’ordine pubblico quella tra Sampdoria e Spezia, che si giocherà sabato, al “Ferraris” di Genova, alle 20.45. La partita è stata classificata come “rischio 3”, un rischio comunque elevato su una scala che ha un massimo di 4. Fino a oggi è stata autorizzata la trasferta dei tifosi spezzini solo per chi ha la tessera del tifoso e i residenti nella provincia di La Spezia. Ad ora sono stati venduti 300 biglietti ai tifosi ospiti, ma sono attesi in 1.300. Fino allo scorso anno questa era una partita “tranquilla” grazie al fatto che le due tifoserie fossero gemellate, ma dopo aver rotto il gemellaggio si ha ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023)fondamentale per la classifica di entrambe le squadre e assolutamente sotto la lente d’ingrandimentoper quel che riguardaquella tra, che si giocherà sabato, al “Ferraris” di Genova, alle 20.45. Laè stata classificata come “rischio 3”, un rischio comunque elevato su una scala che ha un massimo di 4. Fino a oggi è stata autorizzata la trasferta dei tifosi spezzini solo per chi ha la tessera del tifoso e i residenti nella provincia di La. Ad ora sono stati venduti 300 biglietti ai tifosi ospiti, ma sono attesi in 1.300. Fino allo scorso anno questa era una“tranquilla” grazie al fatto che le due tifoserie fossero gemellate, ma dopo aver rotto il gemellaggio si ha ...

