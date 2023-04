Tennis: Wta Stoccarda, Trevisan si ritira al primo turno (Di martedì 18 aprile 2023) Stoccarda, 18 apr. - (Adnkronos) - Finisce con un grande rimpianto il debutto di Martina Trevisan al torneo Wta 500 di Stoccarda (terra indoor, montepremi 780.637 dollari). La 29enne di Firenze (numero 20 del mondo, suo best ranking), è stata costretta al ritiro sul 5-7 1-1 contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia (numero 14 del ranking), che ha vinto gli ultimi tre scontri diretti. Eppure nel primo set Trevisan era stata avanti 4-1 poi 5-3 e ha mancato tre set point consecutivi al servizio sul 5-4 40-0. Salvati i tre set point Haddad Maia ha cambiato passo. L'azzurra ha pagato i 32 gratuiti nel primo set, quasi il doppio rispetto alla brasiliana che nella seconda parte del set ha giocato più vicina alla riga riuscendo a stringere di più gli angoli con il diritto mancino. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023), 18 apr. - (Adnkronos) - Finisce con un grande rimpianto il debutto di Martinaal torneo Wta 500 di(terra indoor, montepremi 780.637 dollari). La 29enne di Firenze (numero 20 del mondo, suo best ranking), è stata costretta al ritiro sul 5-7 1-1 contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia (numero 14 del ranking), che ha vinto gli ultimi tre scontri diretti. Eppure nelsetera stata avanti 4-1 poi 5-3 e ha mancato tre set point consecutivi al servizio sul 5-4 40-0. Salvati i tre set point Haddad Maia ha cambiato passo. L'azzurra ha pagato i 32 gratuiti nelset, quasi il doppio rispetto alla brasiliana che nella seconda parte del set ha giocato più vicina alla riga riuscendo a stringere di più gli angoli con il diritto mancino. ...

