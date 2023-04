Tennis | Torneo Stoccarda Trevisan costretta al ritiro al primo turno

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - sportli26181512 : Atp Barcellona, i risultati di oggi: Passaro al 2° turno, eliminato Giustino: Parte alla grande il torneo ATP 500 d… - AnsaSardegna : Tennis: Musetti, Coric e Sonego pronti per il Sardegna Open. Volandri: 'Torneo alto livello, azzurri orgogliosi di… - linformatore11 : ?????????? 1/16 di finale del Torneo ATP 500 di Barcelona 2023: Il primo suggerimento di giornata. #sport #sports… - iamanna__ : funfact che non interesserà a nessuno: ho iniziato a guardare seriamente il tennis anni fa dal torneo di Barcellona… -

Grande rimpianto per la toscana, costretta a dare via libera a Haddad Maia STOCCARDA (GERMANIA) - Finisce con un grande rimpianto il debutto di Martina Trevisan al "PorscheGrand Prix", WTA 500 sulla terra indoor di Stoccarda dotato di un montepremi di 780.637 dollari. La 29enne tennista fiorentina, n.20 Wta, reduce dalla qualificazione con la nazionale italiana ......è già un grande successo essere riuscito a sfondare nel tabellone principale di unATP, è ... che nelè una vira lifeline , ovvero quella che divide l'élite che va diretta ai main draw ...... ma non è escluso che in futuro organizzeremo di nuovo il. Il progetto è stato ideato per scopi umanitari, per unire la regione attraverso il, per lanciare messaggi positivi. Perché non ...

Tennis, divampa la polemica ... con particolare riferimento al torneo di Wimbledon che secondo la Svitolina è stato costretto a cedere alle pressioni esercitate dagli organizzatori. La campionessa ...Spostandoci al torneo più prestigioso della settimana a livello maschile ... non prima delle 11 sul Campo 2. Diretta Sky Sport Tennis e Supertennix [Q] Matteo Arnaldi – Jaume Munar, 2° match dalle 11 ...