Tennis | tanti italiani al Sardegna Open | presenti Musetti | Cecchinato e Sonego

L'Open di Sardegna inaugurerà la stagione Tennistica in Italia con il Tennis Club di Cagliari pronto ad aprire le porte per ospitare grandi Tennisti dall'1 al 7 maggio prossimo. ATP di Roma si avvicina e tutti gli atleti, soprattutto quelli italiani, vorranno arrivare al più importante evento Tennistico nazionale con partite sulle gambe e nella miglior condizione possibile. Per questo motivo all'Open di Sardegna spicca la presenza del numero 20 dell'ATP, Lorenzo Musetti, che ha deciso di partecipare al torneo per prepararsi al meglio per la stagione sul rosso. Nel tabellone sono stati annunciati anche l'argentino Diego Schwartzman, il 20enne di Atlanta Ben Shelton e un altro statunitense, Maxime Cressy e Coric.

