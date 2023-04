(Di martedì 18 aprile 2023) E’ andato in archivio il Masters 1000 di Montecarlo che ha portato in dote un altro grande risultato di Jannikche si è arreso con qualche rimpianto in semifinale per mano di Holger. Un torneo che ha visto anche lo storico successo di Lorenzo Musetti contro Novak Djokovic e l’ennesimo problema fisico di Matteo. Questi sono stati i temi principali della rubrica del lunedì Sport&Go2u, rubrica di Sport2U, web TV di OA Sport visibile anche sul nostro canale Youtube. Darioha analizzato così i principali temi del torneo di Montecarlo, a partire da: “deve imparare ad andarsela a cercare la fortuna. Questa esperienza gli può servire per il Roland Garros, ci sono condizioni simili a Montecarlo. Rispetto ade a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Tennis, Dario Puppo: “Sinner deve centellinare i 250 e 500. Lasciamo stare il paragone con i Fab4” - -

... 14 e 16 nei vari campionati italiani di categoria) è probabilmente il risultato più prestigioso ottenuto dalsavonese nella sua storia.

Tennis, Puppo: "Sinner è un buono, gli manca la 'cazzimma' di Rune e Alcaraz. Berrettini si fa male perché..." OA Sport

E’ andato in archivio il Masters 1000 di Montecarlo che ha portato in dote un altro grande risultato di Jannik Sinner che si è arreso con qualche rimpianto in semifinale per mano di Holger Rune. Un to ...Dario Puppo, conduttore di TennisMania Speciale Monte Carlo, appuntamento quotidiano in onda su Sport2U, web tv di OA Sport, ha commentato il percorso di Jannik Sinner nel torneo monegasco. Al momento ...