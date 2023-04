Tennis: Djokovic, 'il mio gomito non è in una condizione ideale' (Di martedì 18 aprile 2023) Banja Luka, 18 apr. - (Adnkronos) - "Il mio gomito non è in una condizione ideale. Spero di essere completamente pronto per la prima partita del torneo". Così Novak Djokovic alla vigilia del suo esordio nel torneo Atp 250 di Banja Luka (terra, montepremi 562.815 euro). Il serbo, numero 1 del mondo, si è già sottoposto nel 2018 ad un intervento chirurgico all'articolazione, che lo ha tenuto fermo ai box per diversi mesi. Ora l'obiettivo a breve termine è il torneo di Banja Luka, in cui riprendere confidenza con il rosso in vista del Roland Garros: "Sono felicissimo di essere qui perché penso che sia uno dei posti migliori per noi Tennisti e atleti serbi in quanto qui possiamo esibirci ricevendo tanto amore e sostegno da parte della gente del posto. La gente mi accoglie con tutto il cuore e tanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Banja Luka, 18 apr. - (Adnkronos) - "Il mionon è in una. Spero di essere completamente pronto per la prima partita del torneo". Così Novakalla vigilia del suo esordio nel torneo Atp 250 di Banja Luka (terra, montepremi 562.815 euro). Il serbo, numero 1 del mondo, si è già sottoposto nel 2018 ad un intervento chirurgico all'articolazione, che lo ha tenuto fermo ai box per diversi mesi. Ora l'obiettivo a breve termine è il torneo di Banja Luka, in cui riprendere confidenza con il rosso in vista del Roland Garros: "Sono felicissimo di essere qui perché penso che sia uno dei posti migliori per noiti e atleti serbi in quanto qui possiamo esibirci ricevendo tanto amore e sostegno da parte della gente del posto. La gente mi accoglie con tutto il cuore e tanto ...

