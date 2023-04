Tennis | Crivelli | “Sinner | per certe situazioni serve l’aiuto di Cahill Rune ha una certa spocchia”

Leggi su oasport

(Di martedì 18 aprile 2023) Il Masters 1000 di Montecarlo ha lasciato aperte discussioni e discorsi: al centro del focus c’è l’epilogo della semifinale persa da Jannikcontro Holger, un match condizionato dall’interruzione dalla pioggia e dall’atteggiamento del danese che è riuscito a trovare risorse inesplorate mettendosi contro al pubblico. Ancora non è arrivato l’attesissimo successo pera livello 1000, ma sicuramente la semifinale raggiunta nel Principato è un attestato alla continuità dell’altoatesino che quest’anno ha vinto un titolo a Montpellier, ha fatto finale a Rotterdam e Miami e si è fermato in semifinale a Indian Wells e a Montecarlo. Si è parlato di Jannike non solo nel classico appuntamento settimanale del lunedì sera, Sport&Go2u, rubrica di Sport2U, web TV di OA Sport visibile anche sul nostro ...