Tennis: Atp Monaco di Baviera, Sonego supera il primo turno (Di martedì 18 aprile 2023) Monaco di Baviera, 18 apr. -(Adnkronos) - Lorenzo Sonego supera il primo turno del torneo Atp 250 di Monaco di Baviera (terra, montepremi 562.815 euro). L'azzurro, numero 45 del mondo, supera in rimonta il francese Quentin Halys, numero 65 del ranking Atp, con il punteggio di 3-6, 7-6 (7-5), 7-5 dopo due ore e mezza di partita. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023)di, 18 apr. -(Adnkronos) - Lorenzoildel torneo Atp 250 didi(terra, montepremi 562.815 euro). L'azzurro, numero 45 del mondo,in rimonta il francese Quentin Halys, numero 65 del ranking Atp, con il punteggio di 3-6, 7-6 (7-5), 7-5 dopo due ore e mezza di partita.

