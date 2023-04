Tendenze unghie primavera 2023 | brillano i colori decisi e gli effetti 3D

Leggi su amica

(Di martedì 18 aprile 2023) Lo sbocciare dei fiori e il cielo sempre più azzurro impongono colore, giocosità e vitalità, anche sulla manicure. Proprio per questo ledellaportano in punta di dita nuovi punti di vista, caratterizzati daintensi edinaspettati, realizzati con giochi tridimensionali e texture. L’effetto è sorprendente. Ledella, infatti, sdoganano applicazioni e finish solitamente riservati all’autunno inverno. Accanto allefluo – che per la stagione ritornano in versione monocromatica o color block – in passerella trionfa l’audacia dello smalto metallizzato. Dal blu al verde, fino all’argento e all’oro, la manicure brilla grazie ai riflessi metal dati dallo ...