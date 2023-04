Al sud:e piogge sparse, sole in Sicilia. Mercoledì 19. Al nord: dal sole al maltempo conanche intensi. Al centro: instabilità pomeridiana. Al sud:e piogge specie sui ......dei giocatori in prestito eventualmente da riscattare) 2023 In termini strettamente, ... Anche Krunic, tuttofare prezioso che stastagione dopo stagione, verrà trattenuto in ...Perché due pianiNel presente Jack Xaver è un reietto che torna a casa, nella cittadina ... prende decisamente quota spingendo il nostro protagonista all'azione in undi tensione e ...

Temporali in crescendo fino a giovedì: poi arriva l’anticiclone la Repubblica

Dal weekend c'è il ritorno del bel tempo ovunque, anche al Centro-Sud, dopo un'interminabile fase fredda ed instabile ...POSSIBILE GRANDINE NEI PROSSIMI GIORNI, ECCO DOVE E PERCHE'. Come abbiamo già specificato in diversi articoli, anche i prossimi giorni saranno caratterizzati da frequente instabilità atmosferica, indo ...