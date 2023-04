Tempo scaduto sui balneari. Ultimatum di Bruxelles (Di martedì 18 aprile 2023) Dal Pnrr ai migranti, dal Mes al Green deal, le frizioni tra Italia ed Europa sono all’ordine del giorno. E tra i fronti aperti con Bruxelles c’è da aggiungere quello dei balneari che sta diventando anche uno dei più rognosi. La Commissione Ue ha deciso di aumentare la pressione affinché Roma si allinei con la direttiva Bolkestein. L’Italia rischia di essere deferita da Bruxelles per inadempimento. Difendere la lobby dei balneari può costarci caro La questione “deve essere risolta urgentemente”, fanno sapere fonti Ue, riferendo che Bruxelles è pronta a inviare – forse già domani – un parere motivato con la richiesta all’Italia di conformarsi “entro due mesi”. Insomma un Ultimatum vero e proprio. La premier Giorgia Meloni “si è impegnata a presentare all’Ue proposte molto rapidamente”, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 18 aprile 2023) Dal Pnrr ai migranti, dal Mes al Green deal, le frizioni tra Italia ed Europa sono all’ordine del giorno. E tra i fronti aperti conc’è da aggiungere quello deiche sta diventando anche uno dei più rognosi. La Commissione Ue ha deciso di aumentare la pressione affinché Roma si allinei con la direttiva Bolkestein. L’Italia rischia di essere deferita daper inadempimento. Difendere la lobby deipuò costarci caro La questione “deve essere risolta urgentemente”, fanno sapere fonti Ue, riferendo cheè pronta a inviare – forse già domani – un parere motivato con la richiesta all’Italia di conformarsi “entro due mesi”. Insomma unvero e proprio. La premier Giorgia Meloni “si è impegnata a presentare all’Ue proposte molto rapidamente”, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 29luglio71 : RT @AlbertoGraziol3: @Pontifex_it proprio tu lo dici????e come mai hai stravolto la chiesa cattolica andando contro a ciò che Gesù ha detto… - AlbertoGraziol3 : @Pontifex_it proprio tu lo dici????e come mai hai stravolto la chiesa cattolica andando contro a ciò che Gesù ha de… - Airone_Azzurro : @Stefanialove_of Io uso la calcolatrice, proprio per il motivo da te descritto, e inoltre, è difficile lo so, ma co… - Mary0001964 : RT @tina_ooc: Tina: basta il tempo è scaduto non possiamo fare tutta la puntata su questo #uominiedonne - michelenotbravi : RT @tina_ooc: Tina: basta il tempo è scaduto non possiamo fare tutta la puntata su questo #uominiedonne -

Antivirus per Mac: i migliori gratis e a pagamento Scaduto il periodo di prova è possibile acquistare una licenza d'uso per uno o per più dispositivi, ...gratuita di Malwarebytes funziona solo come scanner su richiesta (nessun controllo in tempo reale),... Sabato notte di controlli straordinari per la Polizia Municipale ... l'apparecchio che consente di misurare in tempo reale, come l'alcoltest, se il guidatore ha ... una per circolazione con patente di guida scaduta (158 euro e ritiro del documento scaduto) e un'altra ... Concessioni balneari, ultimatum dell'Ue all'Italia: 2 mesi per trovare la soluzione Adesso pare che il tempo per tergiversare sia scaduto. approfondimento Balneari, Consiglio di Stato boccia la proroga delle concessioni FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Economia ... il periodo di prova è possibile acquistare una licenza d'uso per uno o per più dispositivi, ...gratuita di Malwarebytes funziona solo come scanner su richiesta (nessun controllo inreale),...... l'apparecchio che consente di misurare inreale, come l'alcoltest, se il guidatore ha ... una per circolazione con patente di guida scaduta (158 euro e ritiro del documento) e un'altra ...Adesso pare che ilper tergiversare sia. approfondimento Balneari, Consiglio di Stato boccia la proroga delle concessioni FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Economia ... Tempo scaduto sui balneari. Ultimatum di Bruxelles | LA NOTIZIA LA NOTIZIA