Telfar Clemens x Eastpak | collezione in verde oliva e rosso

Leggi su lopinionista

(Di martedì 18 aprile 2023) Proprio un anno fa il brand omonimo diha stretto una partnership con. Unendo le forze, i due marchi hanno iniziato il loro viaggio insieme reinterpretando l’iconica totein una borsa nera in co-branding, disponibile in 3 misure differenti (S, M e L) e in una piccola borsa a tracolla rotonda. Dopo il successo di questo primo lancio, i brand hanno continuato la loro collaborazione con i lanci Yellow and Painter Tape della stessa gamma di prodotti. Questa volta, i brand hanno fuso l’attitude Newyorkese die il “Built To Resist” dinei colori. Dedicato alla durevolezza e allo stile, questo lancio aggiunge 2 nuovi colori alla linea. La...