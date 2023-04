Telegram scende in campo a tutela degli investitori cripto (Di martedì 18 aprile 2023) I crack di Terra-Luna e FTX hanno minato la credibilità delle piattaforme cripto, con autorità e opinione pubblica largamente schierate su posizioni ostili o, nel migliore dei casi, scettiche. C’è però chi, come Telegram, tende una mano, offrendo il proprio contributo per garantire trasparenza e legalità sulle borse digitali. Il social network con sede a Dubai ha infatti annunciato l’arrivo di un nuovo Bot, cui sarà affidata la responsabilità di mettere in guardia gli utenti dall’eseguire operazioni pericolose per la loro sicurezza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 aprile 2023) I crack di Terra-Luna e FTX hanno minato la credibilità delle piattaforme, con autorità e opinione pubblica largamente schierate su posizioni ostili o, nel migliore dei casi, scettiche. C’è però chi, come, tende una mano, offrendo il proprio contributo per garantire trasparenza e legalità sulle borse digitali. Il social network con sede a Dubai ha infatti annunciato l’arrivo di un nuovo Bot, cui sarà affidata la responsabilità di mettere in guardia gli utenti dall’eseguire operazioni pericolose per la loro sicurezza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

