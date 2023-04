Ted Lasso ora allena anche voi Ecco come provare

(Di martedì 18 aprile 2023) Ora poteterviTedla sua sgangherata e simpaticissima squadra di calcio, l'AFC Richmond. Basta essere abbonati a Apple Fitness+, il servizio in abbonamento di Apple che consente di accedere a sessioni e contenuti audio e video per il fitness e il benessere. Sulla piattaforma ci sono tante novità per gli appassionati della serie TV Apple Original che ha fatto incetti di premi, con ben 11 Emmy Awards all'attivo (tra i quali i più ambito, per la miglior Seriedy 2021 e 2022). Un successo di pubblico incredibile con una storia che ha appassionato il mondo, quella di untore di football americano (interpretato da Jason Sudeikis), che si ritrovare una squadra di calcio in rovina, in Inghilterra, e tutto suo malgrado e a sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TheIllMadeKnigh : @s_winterbears non sa che sto per sotterrarla sotto un camion chiamato Ted Lasso - fleursparadise : anch’io sono contraria quando una serie che ha sempre avuto tendenzialmente episodi lunghi 30/40 minuti arrivi a fa… - fleursparadise : la puntata di domani di ted lasso dura un’ora ??? purtroppo stiamo godendo moltissimo mi dispiace - ohlookmypeach : troppo noi dopo ted lasso @pollettaa_ - purtropposil : se vedete che metto like a tutti i qrt di quella preview di ted lasso no non lo avete visto -

Edi Patterson ("The Righteous Gemstones"), Julian Barratt ("Mindhorn"), Scott Mescudi ("Don't Look Up") ed Ellie Taylor ("") faranno tutti parte del cast della serie. Rory McCann ("Game of ...Tra gli altri, è stata confermata la presenza di Edi Patterson ( The Righteous Gemstones ), Julian Barratt ( Mindhorn ), Scott Mescudi ( Don't Look Up ) ed Ellie Taylor (). Inoltre, Rory ...Edi Patterson ( The Righteous Gemstones ), Julian Barratt ( Mindhorn ), Scott Mescudi ( Don't Look Up ) ed Ellie Taylor () reciteranno nella serie. Rory McCann ( Game of Thrones ) sarà una ...

Ted Lasso: perché farsi spiegare Maradona da una serie USA Rockol.it

Perché Jason Sudeikis indossa i baffi per interpretare Ted Lasso C'è un motivo per cui il protagonista della serie TV Ted Lasso ha i baffi. Per creare il personaggio Sudeikis si è lasciato ispirare ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...