"Te ne devi andare". Uomini e Donne perde un altro pezzo forte: "Va bene così, esco" (Di martedì 18 aprile 2023) Uomini e Donne, uno dei protagonisti delle ultime puntate dice addio e Maria De Filippi rivede una vecchia conoscenza. Colpi di scena, delusione e sorpresa si mescolano nella puntata di oggi, martedì 18 aprile, del dating show di Canale 5. Già nei giorni scorsi abbiamo visto come la dama del Trono Over Paola abbia rifiutato di proseguire la storia con l'infermiere Remo. Tra i due c'è stata una discussione e Paola ha affermato che lui non può viaggiare, nel caso avessero fatto le ferie insieme, perché deve stare col figlio di 11 anni. In tanti hanno criticato la poca sensibilità di Paola che però si è difesa: "Ho due figli anch'io, sono più che sensibile. Quando ti ho chiamato nei momenti in cui eri con tuo figlio, ho sempre chiuso perché comprendo le priorità. Quando mi hai detto che non viaggiavi più per tuo figlio e sono stata ...

