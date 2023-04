TCL presenta i nuovi TV QLED e mini LED 2023 | più local dimming e maggiore luminosità In arrivo anche i 98 mini LED

(Di martedì 18 aprile 2023) TCL ha sfruttato la vetrina della Design Week di Milano per lanciare la nuova gamma di TVper il mercato europeo e italiano. Arrivano due nuove serie, C64 e C74 e iLED C84. Ulteriori novità arriveranno nei prossimi mesi conTV da 98 pollici. Tutti i dettagli. ...

In apertura ha lanciato la nuova gamma di prodotti per il 2023 con un focus particolare sui nuovi TV, a partire dalla Serie C84 che sfoggia la luminosità dei Mini - LED con local dimming. Come da tradizione, la nuova serie top di gamma che succederà al C93 dello scorso anno, oltre con ogni probabilità ad un nuovo flagship della serie X a cui TCL ha già fatto riferimento al CES.

Fino al 23 aprile TCL è presente alla Milano Design Week 2023 con il motto “ELEMENTS – TCL Green Horizon”: in mostra opere d’arte sostenibili ed esperienze immersive. In mostra alla kermesse milanese ...Noi di Everyeye c’eravamo e siamo pronti a raccontarvi tutte le novità. Fino al prossimo 23 aprile TCL sarà presente alla Milano Design Week con una mostra esclusiva che prende il nome di “ELEMENTS – ...